Formação em tecnologia, inovação, design e projetos recebe inscrições

Inscrições vão até esta sexta-feira (12/11) (foto: mary1826/Pixabay)

Mesmo com o desemprego batendo recorde no Brasil, algumas áreas sofrem com a escassez de profissionais qualificados, principalmente nos setores de tecnologia, inovação, design e projetos. Pensando nisso, a ioasys, empresa do Grupo Alpargatas que atua com inovação e transformação digital, abre inscrições para o ioasys Camp - 4ª edição até esta sexta-feira (12/11). Um programa de formação com talks, desafios práticos, mentorias e conteúdos imersivos que visa formar profissionais prontos para encarar o mercado e busca contribuir para maior igualdade, inclusão e autonomia intelectual e financeira, combinando conceitos teóricos com processos interativos.Esse ano, o objetivo de promover a inclusão vem ainda mais forte. "Em ambientes criativos, a diversidade é essencial, e acreditamos que diversidade é promover a inclusão de todas as pessoas", conta Fabiana Melo, da área de Education e Learning da ioasys, responsável pela organização do Camp. No Camp, os alunos irão encontrar uma metodologia de ensino com uma plataforma pedagógica e ambiente de estudos inclusivos. "Desenvolvemos práticas pedagógicas alinhadas às nossas diretrizes de diversidade e ao fator humano das relações que já fazem parte do nosso dia a dia. Estamos em busca de aprender juntos e construir soluções que favoreçam os diálogos entre todas as comunidades e nos aproximem das questões fortes da nossa sociedade", explica Fabiana.No Camp, os participantes têm contato com os principais nomes da equipe ioasys. Esse ano, divididos em grupos, eles deverão criar soluções relacionadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, como erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura sustentável, promoção da saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, padrões sustentáveis de produção e de consumo, entre outros.O programa conta com três fases imersivas - no total, são mais de 100 horas. Todas as fases são classificatórias e os finalistas podem ser convidados a fazer parte da equipe da ioasys e empresas do grupo Alpargatas, como Havaianas e Osklen. "Na última edição, dos 53 finalistas, identificamos 41 talentos, que foram contratados como estágio e analistas", conta Fabiana. Além disso, todos os participantes saem com um certificado de participação, podendo buscar vagas em outras empresas. "Estamos pensando de forma mais global, é um segmento muito carente de profissionais e, aqueles que não se juntarem à equipe da ioasys, certamente terão um diferencial para a carreira nessa área", comenta ela.Não há pré-requisitos para se inscrever. "Não é necessário ter diploma ou estar na faculdade. O Camp é muito procurado tanto por jovens, desde ensino médio a recém-formados, quanto por pessoas mais experientes ou que desejam fazer uma transição de carreira", explica Fabiana.Os interessados em participar devem escolher uma das trilhas de aprendizado (UX/UI; Inovação; Projetos; iOS; Android; Flutter; React Native; Back-end ou Front-end), fazer a inscrição pelo site do ioasys Camp e passar pelo processo de seleção, que é composto por três etapas. A primeira conta com provas de português, lógica e conhecimentos gerais; a segunda, provas técnicas relacionadas à trilha de aprendizado escolhida pelo participante, e a terceira é um teste de fit cultural feito a partir de um vídeo que deverá ser gravado pelo participante.Nesta sexta-feira termina também a primeira fase do processo seletivo. Do dia 19 ao 24 de novembro, ocorre a segunda fase do processo. Já a terceira fase da seleção vai de 29 de novembro a 3 de dezembro. A lista com os participantes classificados será liberada dia 17 de dezembro. Em 10 de janeiro de 2022 ocorre uma live de lançamento.O Camp começa oficialmente no dia seguinte, na primeira fase/ imersão, com aulas até três vezes na semana, das 13h às 18h. Ao total, serão dez módulos que contarão com conteúdos gravados, aulas ao vivo e materiais complementares nessa primeira fase. A partir de 8 de março, os participantes que forem classificados para a segunda fase vão passar por desafios práticos. O fechamento será em 29 de abril, com a apresentação e defesa dos projetos, e atrações culturais. Na ocasião, serão anunciados os vencedores dos desafios e também os destaques da edição.A expectativa é que a quarta edição do Camp receba 10 mil inscritos. "Muitas vezes nos perguntam por que preparamos profissionais gratuitamente, sendo que muitos poderão trabalhar em outras empresas. Acreditamos que é uma maneira de poder contribuir com a sociedade e, além disso, estamos fomentando a qualificação da nossa área, impactando diretamente no crescimento saudável do mercado. Ao mesmo tempo, estamos atuando de acordo com aquilo que acreditamos: a ioasys é feita de pessoas para pessoas e, agora, para ainda mais pessoas", completa Fabiana.