Feirante faz paródia de Bruno Mars e chama atenção nas redes

Feirante faz paródia da música 'Locked out ff heaven, de Bruno Mars (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma forma de conquistar a clientela é usar o bom humor. Nas tradicionais feiras de rua, vendedores que deixam de lado a timidez e interagem com o público, anunciando seus produtos e promoções, se destacam. Desta vez, uma paródia da música “Locked out of heaven”, do cantor Bruno Mars, chamou atenção das pessoas que passavam pela feira e repercutiu nas redes sociais.

O refrão cantado pelo verdureiro, acompanhado de uma dancinha, foi o que mais chamou atenção dos internautas. Atrás da banca repleta de legumes, o homem cita três verduras principais no ritmo da música pop original: couve-flor, alface lisa e alface crespa. No X, antigo Twitter, várias pessoas disseram que comprariam naquela barraca por causa da apresentação do feirante.





“A letra original morreu pra mim completamente depois de hoje”, disse uma mulher.



“Por que ninguém está falando da voz dele? Além da criatividade, o cara é afinadíssimo. Canta melhor que muito cantor famoso por aí”, elogiou outra.



“Sensacional! Vou cantar para o meu pequeno, quando ele perguntar o que tem pra comer”, brincou outra mulher.





No Instagram, o vídeo do comerciante também viralizou e rendeu vários comentários. “No aguardo da promoção do jerimum numa paródia de 'Talking to the moon'”, brincou um homem. “O único erro desse vídeo é não ter uma fila para comprar a couve floooooooor desse cara”, comentou outro. “É o hino dos veganos”, disse uma mulher.



