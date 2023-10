Por que polícia acha que médicos podem ter sido confundidos com milicianos

438





Marcos de Andrade Corsato (à esquerda), Perseu Ribeiro Almeida (centro) e Diego Ralf Bonfim (à direita) foram vítimas de um ataque na Barra da Tijuca (foto: Reprodução)

Uma fonte com conhecimento das investigações sobre a morte de quatro médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, afirmou à BBC News Brasil que há indícios de que o crime pode ter ocorrido porque um dos médicos teria sido confundido com um miliciano.

A ação, que teve 33 disparos e durou menos de um minuto, aconteceu na Avenida Lúcio Costa, que fica à beira-mar, após a meia noite desta quinta-feira (05/10).

Segundo a TV Globo, a Polícia Civil do Rio encontrou posteriormente os corpos de pelo menos dois traficantes suspeitos de participação na execução dos médicos.

Outros dois corpos foram encontrados, totalizando quatro mortos — estes últimos não teriam envolvimento com o crime.

De acordo com a televisão, dentro da hipótese de execução dos médicos por engano, os traficantes estariam buscando um dos principais milicianos da zona Oeste carioca, Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que mora perto do quiosque que foi cenário dos disparos.

Há outras linhas de investigação, incluindo motivação política, segundo a polícia.

Ao jornal Folha de S.Paulo, o presidente do PSOL no Rio de Janeiro, deputado federal Tarcísio Motta, afirmou que "nada indica" que tenha havido motivação política para os assassinatos.

'Que haja celeridade e seriedade na investigação. Estamos destroçados', escreveu a deputada federal Sâmia Bonfim em rede social sobre a morte do irmão (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

Duas vítimas, Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram no local.

Diego Ralf Bonfim, de 35, foi socorrido ainda com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Um quarto médico, que também foi alvo dos disparos, sobreviveu e foi encaminhado a uma unidade médica. Segundo informações divulgadas à imprensa, o quadro dele é estável.

'Crime bárbaro'

Viatura em frente a quiosque onde ocorreu o crime, na madrugada de quinta-feira (05/10) (foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

O portal G1 afirmou que a Polícia Civil conseguiu remontar o trajeto do carro onde estavam os atiradores e descobriu que o veículo chegou à Cidade de Deus, em Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio.

Ali seria uma base de uma organização criminosa que está disputando espaço com grupos milicianos.

Também foi obtida uma ligação interceptada onde criminosos indicariam que o alvo estava no "Posto 2" da orla.

Os médicos estavam hospedados no Hotel Windsor, também na Barra, onde acontece a partir desta quinta-feira o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Eles foram homenageados no primeiro dia do evento, que fez um minuto de silêncio pelas vítimas.

Imagens da câmera de segurança do quiosque, divulgados pelo portal G1, mostram que os quatro médicos estavam sentados numa mesa quando um carro parou na avenida e três homens armados desceram.

Em menos de um minuto, os homens fizeram os disparos e fugiram com o mesmo veículo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma perícia foi feita no local, testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.

O ministro Flávio Dino prestou solidariedade à deputada e a Glauber, além de anunciar que a Polícia Federal auxiliará nas investigações.

"A Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado", afirmou Dino no X.

O governador do Rio, Cláudio Castro, descreveu o ocorrido como "crime bárbaro" e prometeu que os assassinos não ficarão impunes.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Luciano Mattos, determinou que o Ministério Público abra um inquérito imediatamente. Normalmente, esses procedimentos ocorrem após a Promotoria receber o inquérito da Polícia Civil, porém o órgão também pode investigar em paralelo à delegacia.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a Polícia Civil de São Paulo vai enviar uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ao Rio de Janeiro para ajudar na investigação dos fatos.

Abaixo, informações sobre as vítimas do crime.

Marcos de Andrade Corsato

(foto: Reprodução)

Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, era médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele tinha mestrado na área pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e era especializado em cirurgias de pé e tornozelo.

Além disso, ele também pertencia ao corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi professor de ortopedia dos outros dois médicos que também foram mortos no crime.

Em ambos os hospitais, segundo o jornal O Globo, é lembrado como um médico alegre e carinhoso.

Perseu Ribeiro Almeida

(foto: Reprodução)

Perseu Ribeiro Almeida era casado e tinha dois filhos, de 11 e dois anos, segundo o jornal O Globo. Ele trabalhava no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, no interior da Bahia.

Segundo a família, ele nunca havia ido ao Rio de Janeiro e tinha pedido para trocar de plantão para que pudesse ir ao congresso.

Diego Ralf Bonfim

(foto: Reprodução)

O ortopedista Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, foi residente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e era especialista em reconstrução óssea.

Ele era irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), casada com o também deputado federal psolista Glauber Braga (RJ).

Após o anúncio das mortes, especulação sobre motivações políticas tomaram conta das redes sociais. A política diz que ainda não é possível confirmar ou descartar a tese.

Ele e Perseu Ribeiro fizeram residência médica no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Reações públicas

A deputada escreveu na rede social X (antigo Twitter) sobre a morte do irmão: "Eu e minha família agradecemos por todas as mensagens de solidariedade. Expresso também nossas condolências aos familiares de Marcos e Perseu. Meu irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre, nosso orgulho. Que haja celeridade e seriedade na investigação. Estamos destroçados!"

Em nota, o instituto do Hospital das Clínicas de São Paulo afirmou que recebeu "com consternação" a notícia do falecimento dos três médicos.

"O IOT estende as condolências aos familiares e amigos", diz o texto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido.

"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga", compartilhou Lula.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que, "em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais", a Polícia Federal acompanhará a investigação sobre o ataque.

"Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso", escreveu Dino.

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), afirmou que a Polícia Civil vai usar "todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca".