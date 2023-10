Vídeo: homem escapa por pouco de ser atropelado por caminhão desgovernado

438

Um ciclista de Parnaíba, litoral do Piauí, pode considerar que nasceu de novo: o homem caminhava calmamente ao lado da bicicleta pela calçada do centro da cidade quando o veículo é empurrado com violência por um caminhão desgovernado que invadiu o local.

O caso ocorreu na manhã da segunda-feira (2/10) e o livramento foi registrado por uma câmera de segurança do local. Nas imagens é possível ver que o homem não foi atingido por pouquíssimos centímetros. A bicicleta dele, no entanto, foi jogada para fora da calçada.

Depois do ocorrido, o homem demora a entender o que ocorreu, até começar a gesticular, nervoso, e apontando para a bicicleta. O homem, identificado como Manoel Alves, de 75 anos, disse ao "G1" Piauí que ele e o motorista viraram amigos.

O homem disse que o condutor foi até ele, após o caminhão parar, e demonstrou preocupação com o quase acidente. Segundo o motorista, o veículo ficou sem freio. Manoel disse, também, que a bicicleta não foi amassada pela colisão.