Homem rouba celular, entra em ônibus e é morto por policial militar

Homem morre ao tentar pegar arma de PM (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Um assaltante morreu após resistir à ordem de prisão de um policial militar e tentar pegar a arma dele, na tarde deste domingo (1º/10), na QNN 27 de Ceilândia, no Distrito Federal. Toda a situação ocorreu dentro de um ônibus que fazia o trajeto W3 Norte e Ceilândia.

Wenderson Medeiros de Carvalho, 33 anos, havia acabado de roubar o celular de uma jovem no meio da rua e embarcou no coletivo. A vítima entrou no ônibus em seguida e começou a gritar alertando que o homem era o criminoso.

Wenderson entrou no ônibus vestido com o uniforme de uma empresa viária. A jovem vítima do assalto apontou o homem como o responsável pelo roubo do celular dela e pediu que ele a devolvesse o aparelho, mas o suspeito negou. Um sargento da PMDF estava dentro do ônibus e, fardado e em pé, ele acompanhou toda a situação. O PM interveio na tentativa de ajudar e, ao ver o celular verificou que o aparelho tinha a foto da jovem como papel de parede. O policial, então, deu voz de prisão a Wenderson.

Em depoimento à Polícia Civil, o PM contou que, no momento em que algemava Wenderson, o suspeito tentou pegar a arma portada por ele e, mesmo com a ordem de parada, o homem resistiu e insistiu em tomar o armamento. Para se proteger, o policial desferiu cerca de 10 socos no rosto do autor. Os passageiros que acompanhavam a situação também bateram no assaltante.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para prestar os primeiros socorros, mas Wenderson não resistiu e morreu no local. A PCDF colheu, ainda, o depoimento do motorista do ônibus, que afirmou conhecer Wenderson. Disse, ainda, que o autor fazia uso de remédios psiquiátricos de uso controlado e estava afastado do trabalho por motivo de alcoolismo. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) como roubo a transeunte e morte por intervenção de agente do estado.