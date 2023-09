Dono de farmácia atira em fornecedor de xaropes durante discussão por preço

438

Imagens da câmera de segurança registraram a tentativa de assassinato (foto: (Reprodução))

O dono de uma farmácia localizada no centro de Iaçu, na Bahia, foi preso preventivamente no âmbito de uma operação desencadeada pela Delegacia de Polícia do Interior (Depin) da Bahia, na manhã desta quarta-feira (20/9). O homem, de 40 anos, é acusado de tentar matar a tiros um fornecedor de xaropes, de 38. O crime foi registrado por imagens do circuito interno de segurança e obtidas pelo

Segundo as investigações, o crime ocorreu após uma discussão entre o dono da farmácia e um fornecedor por causa de uma negociação de preço. Após o desentendimento, o empresário entrou em um cômodo utilizado como escritório e pegou um revólver calibre 38 sem registro. As imagens mostram o momento em que o autor efetua os disparos contra a vítima.

O dono da farmácia fugiu logo em seguida. O crime ocorreu por volta das 18h de 7 de agosto. O delegado Jean Fiuza, responsável pela área de Iaçu, representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo deferida pelo juiz local e cumprida com o apoio de policiais civis da cidade, além de equipes da 12ª COORPIN/Itaberaba, 13ª COORPIN/Seabra e 14ª COORPIN/Irecê, em andamento à Operação Paz, deflagrada em nível nacional.

A arma utilizada para a prática do crime não foi encontrada. O suspeito afirmou que teria dispensado logo após o cometimento do crime.