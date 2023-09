Mulher e filhas de ex-presidente da Funai morrem em acidente

438

Veículo ficou destruído após colisão com carreta (foto: (CBMGO))

A esposa do ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) Sydney Possuelo e duas filhas do casal morreram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (6/9), na BR-020, próximo a Formosa-GO. Rosita Mascarenhas Warkins e as filhas Karla Mascarenhas Watkins e Michelle Mascarenhas Watkins estavam em um veículo Suzuki Grand Vitara 2WD, que se chocou com uma carreta, resultando no acidente fatal. O filho de Michelle, de 9 anos, estava no carro e sobreviveu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) , que atendeu a ocorrência, o motorista da carreta, um homem de 34 anos, não se machucou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a criança e realizou o transporte para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa. Segundo informações do motorista da carreta, os veículos trafegavam em direções opostas na BR-020, com a carreta seguindo em direção a Formosa, enquanto o carro com as três mulheres e a criança se dirigia à Bahia.

Uma das filhas dirigia o veículo e foi ejetada para fora com a colisão sendo encontrada pelos socorristas já sem sinais vitais. As outras três vítimas que estavam no Suzuki Gran Vitara ficaram presas às ferragens e os bombeiros precisaram fazer o desencarceramento para retirá-las, já sem vida.

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) divulgou nota de pesar lamentando a morte das três mulheres, confira abaixo: