Após 5 mortes no RS, ciclone chega ao Sudeste; saiba o que esperar

Carros ficaram parcialmente cobertos pela enchente em Passo Fundo (RS) (foto: Rafael Dalbosco/Futura Press/Folhapress)

O ciclone extratropical, que causou alagamentos e deixou cinco pessoas mortas no Rio Grande do Sul, também deve atingir a região Sudeste, por influência da formação de uma frente fria. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperadas rajadas de vento, chuvas e frio até quarta-feira (6/9).



O Inmet emitiu alerta amarelo de "perigo potencial" de baixas temperaturas para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, a temperatura mínima será de 15ºC e a máxima alcançará 18ºC amanhã.





Entretanto, a partir do feriado da Independência, os termômetros devem subir, chegando à 28ºC. Em Minas Gerais, a previsão é de que o tempo se mantenha instável, entre 15ºC e 26ºC. Já nesta terça-feira (5/9), chuvas devem ocorrer no Rio de Janeiro e se estender até amanhã, com oscilações de temperatura entre 17ºC e 30°C.

Além disso, há também alerta para o Mato Grosso do Sul, com chances de queda de temperatura e tempestade. Em Santa Catarina e Paraná, os acumulados de chuva podem ultrapassar 80 milímetros. Em grande parte do Rio Grande do Sul pode passar de 150 milímetros.

O Inmet emitiu alerta amarelo para ventos e tempestades

A MetSul Meteorologia alerta que o transbordamento de rios, como o Uruguai e o Jacuí, pode acontecer. Segundo a Defesa Civil, mais de 350 pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas de segunda-feira (4) causaram enchentes em vários pontos do estado. O rio Taquari subiu mais de 13 metros e fez com que vários pontos da cidade Rosa Sales ficassem alagados.