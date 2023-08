Mulher morre após inalar poeira em Brazlândia

438

Ogeni Pererira Côrtes era servidora aposentada do instituto nacional de assistência médica da previdência social (Inamps). Ela deixa o esposo e quatro filhos.

Uma mulher de 68 anos morreu no sábado (19/8), depois de inalar poeira em uma área de estrada de terra no setor Maranata, em Brazlândia . Ogeni Pereira Côrtes fez filmagens sobre os problemas na região para denúncia, e, em seguida, passou mal e veio a óbito.

Os residentes da região cobravam a pavimentação do local ao poder público. Por conta disso, Ogeni se expôs à poeira do local na quinta (17/8), para fazer um registro e enviar à imprensa , como forma de denúncia.

De acordo com a irmã dela, Ilza Pereria, Ogeni começou a se sentir mal ainda durante a gravação e foi levada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu. “Passou um carro e a cobriu com a poeira e ela começou a sufocar e em seguida foi levada ao hospital”, relata. "Ela gritava de dor no peito e pedia socorro”, diz a irmã.

Ainda segundo a irmã, a família mora há cerca de 28 anos no setor Maranata . “Ela passava sempre pela poeira, vivemos aqui abandonados há muitos anos e isso nos afeta muito, quando não é poeira é lama”, denuncia Ilza.

No atestado de óbito de Ogeni é apontado que a causa da morte foi por sepse pulmonar, insuficiência renal aguda, pneumonia adquirida na comunidade, edema agudo do pulmão, miocardiopatia, chagásica e diabetes tipo 2. Ogeni Pererira Côrtes era servidora aposentada do instituto nacional de assistência médica da previdência social (Inamps). Ela deixa o marido e quatro filhos.

Veja o vídeo feito por Ogeni para denunciar as condições no local: