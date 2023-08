Quem é o casal preso por agredir babá e atirar em advogado

438

Protagonistas de uma briga em um condomínio de Manaus que terminou com um advogado atingido por um tiro na perna, Raimundo Nonato Machado e Jussana Machado compartilham nas redes sociais uma rotina de amor ao jiu-jitsu, ao patriotismo e à família (foto: Reprodução Facebook Ju Machado)

Imagens da câmera de segurança do condomínio em Ponta Negra, Manaus, flagraram o momento em que a briga ocorreu, na noite de sexta-feira (18/8). Jussana agride a babá Cláudia Gonzaga, que presta serviços ao advogado Ygor Colares, com incentivo de Raimundo. Ainda não se sabe o motivo da briga.



Ygor chega até o local e tenta separar a briga, mas é impedido por Raimundo, que entrega a arma dele para Jussana. Os dois trocam socos e são apartados com um tiro de Jussana. Jussana foi presa em flagrante, no sábado (19/8) e Nonato, no domingo (20/8).



Os dois estão casados há 22 anos, união oficializada em 2014. Nonato é policial civil e ocupa o cargo de investigador na corporação. Ele também é professor de jiu-jitsu 7º Dan, esporte em que é mestre reconhecido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF).



A prática também é feita por Jussana, que aparenta usar algumas técnicas de derrubada no vídeo da agressão. Nonato chegou a ser homenageado, em 2021, com uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Manaus (CNM), a Medalha de Ouro Alfredo Barbosa Filho. O título é concedido a cidadãos que prestaram “serviços relevantes à cidade de Manaus e sua gente por mais de 10 anos”.



Neste domingo (20/8), a CNM informou que entrará com processo de cancelamento e devolução da honraria, a pedido do vereador Allan Campelo (Podemos), que entregou a medalha a Nonato.



“A Casa Legislativa e os parlamentares que integram a 18ª Legislatura não compactuam com comportamentos desta natureza e repudiam todo e qualquer ato de violência. A CMM manifesta, ainda, solidariedade às vítimas dos infelizes atos de agressão que tornaram-se públicos em Manaus e no Brasil”, pontua a Casa Legislativa em nota.



De acordo com o g1, Raimundo já teria tido brigas com vizinhos em outras ocasiões. Ele foi demitido da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em 2010, mas voltou a integrar a corporação após decisão judicial.



Em nota, a PC-AM diz que “não compactua com qualquer desvio de conduta de seus servidores e assegura que todas as transgressões administrativas são apuradas”.



Casal apoia Bolsonaro e vive vida de férias nas redes sociais

Nas redes sociais, Jussana não esconde a preferência política: é bolsonarista e defende ideias de patriotismo e família, além de criticar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O casal também esbanja momentos de lazer, com viagens ao Nordeste e outros locais paradisíacos. Os dois são pais de um menino e uma menina.