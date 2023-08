Helicóptero com 3 a bordo desaparece em área amazônica

438

Aeronave saiu do Parque Indígena Tumucumaque, no Pará, por volta de 11h dessa quarta-feira (16/8), mas não chegou até destino final, em Macapá (foto: MICHAEL DANTAS / AFP)

Um helicóptero de uma empresa contratada pelo governo federal está desaparecido desde o começo da tarde desta quarta-feira (16). Três pessoas estavam na aeronave, que decolou de uma área de densa floresta amazônica.

Até o começo da noite desta quinta (17), o helicóptero continuava desaparecido.

Os trabalhos de busca são acompanhados pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde e pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

O helicóptero pertence à empresa Sagres, contratada pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Amapá e norte do Pará, segundo os dois órgãos do governo federal.

No veículo estavam o engenheiro da Funai José Francisco Vieira, o comandante da aeronave, tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, e o mecânico Gabriel, conforme informação divulgada em nota pela Sesai e pela Funai.

A equipe fazia inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que tem 3,8 milhões de hectares e abrange o norte do Pará e o oeste do Amapá.

O parque chega à fronteira com Suriname e acompanha o limite da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, conforme o decreto de criação da unidade de conservação. Na região vivem indígenas isolados e de quatro etnias -são 2.800 indígenas ao todo, segundo levantamento do ISA (Instituto Socioambiental).

A equipe decolou de um polo base na aldeia Maritepu às 12h de quarta e deveria ter pousado em Macapá às 14h do mesmo dia.

"Após serem acionadas, as autoridades competentes começaram as buscas na região. Conforme a Sesai, ainda não há informações relativas à aeronave e aos passageiros", disse a Funai, em nota. "A Funai segue em contato com outros órgãos empenhados nas buscas."

A reportagem não conseguiu contato com a empresa contratada pelo DSEI.