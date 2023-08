Fisioterapeuta dança com recém-nascido no bolso do jaleco em maternidade

438

Fisioterapeuta dança com bebê recém-nascido no bolso do jaleco (foto: Reprodução/Redes sociais)



Uma fisioterapeuta foi flagrada dançando com um recém-nascido dentro do bolso do jaleco no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Após a divulgação e repercussão negativa do vídeo, o hospital informou, em nota, que a profissional foi afastada e que eles estão tomando medidas jurídicas.









O vídeo, segundo o G1, foi divulgado pelo vereador Osmar Teixeira, da Comissão de Saúde da Câmara de Itajaí, em suas próprias redes sociais em forma de denúncia. Nas imagens, que viralizaram, é possível ver a fisioterapeuta rindo enquanto faz a coreografia da música “Desenrola, bate, joga de ladin” com o bebê recém-nascido no bolso do jaleco.





Além do afastamento da profissional, o Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10) suspendeu a profissional de forma cautelar e abriu um processo ético disciplinar nesta terça-feira (15/8) sobre a atitude dela. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) afirmou que instalou um procedimento sobre o caso nesta terça.

Em nota, Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen deu um parecer seu posicionamento diante da situação: “O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta de empresa contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido”.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli