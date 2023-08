Influenciadora confunde pincel de maquiagem com vibrador

Internautas se divertiram com a descoberta da influenciadora (foto: Reprodução/Redes sociais)

Os pincéis elétricos estão em alta e se tornaram queridinhos entre alguns maquiadores. Para entrar na onda, a maquiadora e influencer Adam Mitch decidiu fazer um vídeo de primeiras impressões sobre um pincel que comprou, mas acabou descobrindo que o material, na realidade, era um brinquedo sexual. O vídeo, publicado nas redes sociais no dia 8/8, ganhou grande repercussão e já alcança mais de sete milhões de visualizações.

Nas imagens, divulgadas no Instagram e Tik Tok, Adam começa anunciando que depois da febre dos pincéis de maquiagem que giram as cerdas, ela havia comprado mais um item que também está em alta: um pincel cujas cerdas vibram. Em seguida, ela mostra o “pincel que treme” e conta que ele possui algumas velocidades, mas no momento em que tenta utilizar no rosto para aplicar a maquiagem, ela passa a desconfiar de sua funcionalidade. Depois de mais uma tentativa, ela percebe que o pincel é, na verdade, um sex toy: “Eu não comprei um pincel de maquiagem, agora eu tenho certeza”.









Os seguidores da influenciadora logo reagiram ao vídeo, que causou muitas risadas na web. No Instagram, internautas disseram que, logo no início do vídeo, perceberam que se tratava de um vibrador. “AHAHAHAHHA esse pincel aplica em outro lugar”, disse uma mulher. “Quando deu essa vibrada ritmada eu na hora pensei que não é pra ser usado no rosto não”, disse outra. “…e isso não é sobre pincel", brincou mais uma.

No Tik Tok não foi diferente. A publicação teve mais de 24 mil comentários, incluindo o de pessoas que se divertiram com a inocência da maquiadora. “Quando ela falou pincel que vibra eu já sorri kkkkk”, comentou um perfil. “Desconfiei desde o começo quando tinha velocidades kkkkk”, comentou outro. “Amiga, tu foi inocente demais kkkkkkk”, se divertiu outro. “KKKKKKKKKKK A CARA DELA QUANDO ELA PERCEBEU”, disse outro internauta.





Atualmente, o mercado de brinquedos eróticos está cada vez mais revolucionário. A discrição é um fator importante na hora da compra, portanto, cada vez mais são criados vibradores com formatos de objetos usados no dia a dia, como pincéis de maquiagem e batons. No Dia do Orgasmo, a marca nacional “Quem disse, Berenice?” fez uma promoção que incluía um vibrador no formato de uma esponja de maquiagens da Pantynova, o bullet sponge.