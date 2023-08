Lotofácil: Frutal tem segunda aposta ganhadora em menos de um mês

As duas premiações da Lotofácil que foram para Frutal ultrapassam R$ 2,5 milhões (foto: Caixa/Divulgação)

Os moradores da cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, parecem estar mesmo com sorte. Isso porque, pela segunda vez em menos de um mês, uma aposta feita no município ganhou o prêmio principal da Lotofácil. Se somadas, as duas premiações ultrapassam R$ 2,5 milhões.