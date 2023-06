Vídeo: pedófilo é flagrado carregando menina de 12 anos dentro de mala

438

Vídeo da câmera de segurança do prédio onde o analista de Tecnologia da Informação (TI) Daniel Moraes Bittar mora mostra o momento em que ele chega em casa, na Asa Norte, e retira a mala do carro. Dentro da bagagem, está a menina de 12 anos sequestrada por ele e por Geisy Souza no Jardim Ingá, na tarde desta quarta-feira (28/6). Os dois foram presos. A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) investiga o caso.





Bittar foi preso por sequestrar, dopar e estuprar a garota. Ela foi raptada no Jardim Ingá, cidade do entorno da capital federal, e levada para o apartamento do autor do crime, localizado na 411 Norte, onde foi mantida seminua na cama e presa com algemas nos pés. O homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite dessa quarta-feira (28/6).





Nas imagens, é possível ver Daniel retirando a mala do carro usado no sequestro, uma Ecosport de cor preta (foto: Redes sociais - Reprodução de vídeo/Material cedido ao Correio)



Esquema de R$ 1 bi: delegado preso por tráfico ganha liberdade O major Chiericato, da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que atuou nas diligências para a prisão do autor do crime, disse que a polícia tomou conhecimento do sequestro na tarde de quarta. Após perguntar para algumas testemunhas, os policiais foram informados que um Ecosport de cor preta foi visto sequestrando uma menor de idade. “Segundo as pessoas ouvidas, um casal desceu do carro, abordou a menina e a colocou dentro do veículo, tampando a boca da garota”, destacou o militar.





Com as informações em mãos, os agentes de Goiás localizaram quem seria o dono do carro por meio da placa e, com a ajuda da PMDF, foram em busca do autor do sequestro. O major da PMGO afirmou que Bittar confessou ter raptado da menor.





Segundo os policiais do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Asa Norte), a garota também foi encontrada com diversas escoriações pelo corpo. Aos agentes que a resgataram, ela contou que Daniel usou uma faca para rendê-la e, em seguida, a comparsa colocou um pano com clorofórmio para dopá-la. Após perder a consciência, a vítima foi colocada dentro de uma mala e, quando acordou, já estava na casa do pedófilo.





No apartamento, os militares encontraram máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais e materiais pornográficos. A Polícia Militar suspeita que o pedófilo tenha filmado o estupro da garota. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos e passarão por uma perícia.





Além dos itens sexuais e câmeras, os agentes encontraram uma estufa para produção de maconha e um galão com clorofórmio. Na 2ª DP, Geisy presta depoimento sobre o caso. Procurada pelo Correio, a defesa de Daniel disse que não vai se manifestar por enquanto. O carro usado no crime passou por perícia.