STF vota proibição definitiva da tese jurídica de legítima defesa da honra

A mineira Ângela Diniz foi assassinada pelo companheiro Doca Street às vésperas do revéillon de 1977. No primeiro julgamento, ele foi absolvido sob a alegação da legítima defesa da honra

Nesta quinta-feira (29/6), o Supremo Tribunal Federal (STF) inicia a avaliação de um tema que tem gerado amplo debate na sociedade brasileira: a tese de legítima defesa da honra em investigações criminais e processos. Embora a tese não seja expressamente prevista em lei, tem sido frequentemente aplicada em casos em que homens são acusados de assassinar mulheres por ciúme ou raiva, alegando que sua honra foi lesionada pela vítima.

A tese é uma versão adaptada do princípio de legítima defesa, previsto no Código Penal. No entanto, seu uso tem sido criticado por atribuir às vítimas a culpa por suas mortes ou lesões, argumentando que a conduta das mesmas teria provocado a reação dos réus.