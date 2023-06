Quina de São João: Dois mineiros acertam as cinco dezenas e levam R$ 27 mi

As dezenas sorteadas foram 12, 13, 45, 47, 70 (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um apostador de Belo Horizonte ganhou, neste sábado (24/6), mais de R$ 27 milhões ao acertar as cinco dezenas da Quina de São João. Ele dividirá o prêmio total, de R$ 216 milhões, com mais sete apostadores, entre eles outro mineiro, de Itaobim, no Jequitinhonha. Foi o maior prêmio da história do concurso.Os outros sortudos do concurso 6.172 da Quina são de Itabuna (BA), Anápolis (GO), São Mateus do Maranhão (MA), Campo Grande (MS), Guaratuba (PR) e Jaú (SP). Cada um dos vencedores vai ganhar a quantia exata de R$ 27.098.455,57, segundo a Caixa Econômica Federal.