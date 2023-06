Quina de São João: o que é possível comprar com o prêmio de R$ 200 milhões?

438

A Quina de São João foi criada em 2011 e desde então se tornou uma tradição no Brasil (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) Neste sábado (24/6) a Quina de São João via sortear o prêmio de R$ 200 milhões. A premiação excepcional desperta grande interesse, uma vez que essa loteria não costuma atingir valores tão elevados.

A peculiaridade do concurso é que o prêmio não acumula, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores que almejam conquistar a bolada completa. Para alcançar essa incrível quantia é necessário acertar cinco dezenas entre 80 disponíveis

Confira abaixo o que pode ser comprado com a bolada:





252, 5 mil cestas básicas: De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em maio deste ano a cesta básica de São Paulo, sendo a mais cara do país, custava R$ 791, 82





3,3 mil carros populares: O prêmio da Quina de São João consegue comprar mais de 3 mil carros populares com preço médio de R$60 mil, considerando o corte de impostos para esse tipo de veículo anunciado em maio deste ano.





Salário mínimo para 151.515 pessoas: O salário mínimo atual é de R$1320. A bolada também permite pagar um salário mínimo para uma única pessoa por 12 626 anos.





Se o ganhador possuir um gosto mais luxuoso também pode comprar com o prêmio:





Superiate de luxo: O Superiate Oasis 40M tem 40,4 metros de comprimento, é um dos maiores da América do Sul e está avaliado em R$200 milhões.





Mansão luxuosa: Um imóvel de 2.500 metros quadrados no Rio de Janeiro com vista para o Cristo Redentor considerada a mais cara do Brasil tem valor estimado em R$200 milhões.





Helicóptero de luxo: O helicóptero ACH160, um dos mais luxuosos do mundo, está estimado em R$101 milhões.





