Água e esgoto: quais as 10 piores cidades do Brasil para morar

Os 100 maiores munícipios alvo da pesquisa de saneamento concentram 40% de toda a população do Brasil (foto: Freepik/Grupo Projeta)

O Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados realizou o Ranking do Saneamento que avalia os indicadores de saneamento básico dos 100 maiores municípios do Brasil. O estudo faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do ano de 2021, publicado pelo Ministério das Cidades e destaca que o tratamento de esgoto é 340% maior nos 20 municípios mais bem colocados do que nos 20 piores do Brasil.









A falta de acesso a água potável impacta quase 35 milhões de pessoas, e cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde da população que diariamente sofrem, hospitalizadas por doenças de veiculação hídrica.



Os dados do SNIS apontam que o país ainda tem grandes dificuldades com o tratamento do esgoto, do qual somente 51,20% do volume gerado é tratado – isto é, mais de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente.





Luana Siewert Pretto, presidente-Executiva do Instituto Trata Brasil, destaca a necessidade de se prestar atenção à disparidade existente entre os municípios e que o volume de esgoto sem tratamento despejado na natureza também é alarmante.



“Nesta edição do Ranking, é observado que além da necessidade de os municípios alcançarem o acesso pleno do acesso a água potável e atendimento de coleta de esgoto, o tratamento dos esgotos é o indicador que está mais distante da universalização nas cidades, mostrando-se o principal gargalo a ser superado. Imagine o volume de 5,5 mil piscinas olímpicas. Essa é a carga poluente de esgoto não tratado no Brasil despejado irregularmente nos rios, mares e lagos todos os dias (quase 2 milhões de piscinas olímpicas por ano), que corrobora para a degradação do meio ambiente e, principalmente, impacta negativamente a saúde da população”, afirma.





Mas quais são os 10 piores colocados no Ranking? Confira abaixo:





Ananindeua (PA)

Várzea Grande (MT)

Maceió (AL)

Rio Branco (AC)

Belém (PA)

São Gonçalo (RJ)

Santarém (PA)

Porto Velho (RO)

Marabá (PA)

Macapá (AP)

Veja também quais as 10 melhores cidades:

São José do Rio Preto (SP)

Santos (SP)

Uberlândia (MG)

Niterói (RJ)

Limeira (SP)

Piracicaba (SP)

São Paulo (SP)

São José dos Pinhais (PR)

Franca (SP)

Cascavl (PR)