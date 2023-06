De The Cure a Bolsonaro. O resumo do dia (21/6) num minutinho

438





Resumo das notícias de 21 de junho de 2023 reúne os fatos mais marcantes do dia de um jeito prático e rápido de se informar. Clique nos links abaixo para ler mais sobre cada um de alguns dos temas mais relevantes de hoje.





Submarino segue desaparecido

As buscas pelo submarino que desapareceu no Oceano Atlântico continuam. A Guarda Costeira norte-americana informou que está correndo contra o tempo, já que a embarcação tem oxigênio apenas até às 6h da manhã desta quinta-feira, dia 22. Um ruído foi detectado próximo ao local das buscas, mas ainda não se sabe a origem do sinal.





The Cure no Brasil

Boa notícia para os fãs de rock. A banda The Cure está confirmada no Primavera Sound , festival que acontece em São Paulo em dezembro deste ano. É a primeira vez que o grupo volta ao Brasil desde 2013.

The Cure faz show no Brasil em dezembro deste ano (foto: Ida Marie Odgaard/RITZAU SCANPIX/AFP)

Estreia de “Elementos” decepciona





Más notícias para a Pixar. A animação “Elementos”, que chega aos cinemas brasileiros esta semana, teve a pior estreia de bilheteria da história do estúdio desde que foi comprado pela Disney, em 2006.

Frio forte em Minas

Se você está sentindo bastante frio é porque tá mesmo. O Sul de Minas Gerais registrou as menores temperaturas do Brasil nesta quarta-feira, com termômetros marcando cerca de 3 graus celsius nas cidades de Caldas e Monte Verde. A previsão é que o frio continue na maior parte do estado.

Julgamento de Bolsonaro





Nesta quinta-feira começa o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível . A denúncia é de que o ex-presidente teria divulgado informações falsas sobre as urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores, em junho do ano passado. Caso seja julgado culpado, Bolsonaro pode ficar até 2030 sem poder concorrer nas eleições.

Votação da indicação de Zanin ao STF