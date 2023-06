Brasil libera entrada no país sem comprovante de vacinação contra COVID

438

As novas regras foram definidas após o anúncio do fim da emergência sanitária global, decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Enfrentamento contínuo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deixou de exigir a apresentação de comprovantes de vacinação contra a covid-19 ou testes negativos para a doença para entrar no Brasil. A medida vale para portos, aeroportos e fronteiras, e está valendo desde o dia 15 de maio, quando foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU).Da mesma forma, a implementação de medidas de prevenção e mitigação da doença não precisam mais ser uma preocupação dos administradores de terminais de passageiros e operadores de meios. As novas regras foram definidas após o anúncio do fim da emergência sanitária global, decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).“Desta forma, embora a covid-19 continue a evoluir, as variantes atualmente circulantes não parecem estar associadas ao aumento da gravidade. Esse cenário possibilitou a determinação de que a covid-19 é agora um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional”, informa a nota técnica da Anvisa.