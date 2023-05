Google afirma ser falso documento que anuncia seu encerramento no Brasil

Documento afirma que Google encerrará atividades no Brasil em Julho (foto: Pixabay)



Circula nas redes sociais um documento em formato PDF que afirma possuir uma suposta “Nota Oficial” de encerramento das empresas de tecnologia Google no Brasil. Segundo a empresa, a nota é falsa.





O documento iniciado com a data de 2 de maio de 2023 inicia-se afirmando que: “O Google, Meta, Twitter, Telegram e Spotify uniram-se em uma iniciativa inédita para defender a liberdade de expressão e a democracia no Brasil. Desde a nossa chegada ao Brasil, em diferentes períodos ao longo dos últimos 23 anos, temos como missão oferecer aos brasileiros acesso livre à informação e comunicação, conectando os quatro cantos do país de maneiras nunca possíveis.O WhatsApp, por exemplo, é usado diariamente por quase 175 milhões de brasileiros, de todas as esferas sociais, para fins pessoais e profissionais. Sempre atendemos aos requisitos da justiça brasileira, fornecendo todas as informações e dados tecnologicamente disponíveis.”





Em seguida, o texto faz um “apelo” às ameaças de democracia e liberdade de expressão. “ Nos últimos anos, observamos com preocupação uma escalada autoritária que ameaça a liberdade de expressão, imprensa e a democracia no Brasil”, após, citar exemplos.





O primeiro exemplo diz que “1 - Em 2019, o Supremo Tribunal Federal censurou a revista Crusoé e o site O Antagonista após a publicação de uma reportagem que citava uma suposta ligação entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a empreiteira OAS.“





O segundo afirma que “. Entre 2015 e 2016, o WhatsApp foi suspenso quatro vezes em todo o território nacional, afetando diretamente mais de 150 milhões de brasileiros, dos quais pelo menos 13 milhões dependiam da plataforma para gerar algum tipo de renda própria.”. Concluiu esse exemplo citando que “Uma das medidas tomadas resultou na prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina, tornando-se um dos episódios mais tristes da história corporativa da Meta.”





O terceiro, finalmente, explica que “3. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, instituição, em tese, responsável por garantir a aplicação da Constituição Federal, decretou censura prévia a um documentário que seria veiculado no Youtube por um canal independente de mídia.“ completou ainda que “A proibição prévia de conteúdo no Brasil não ocorria desde o período da ditadura militar e abre um precedente extremamente preocupante.”, mas não cita qual documentário seria e nem onde seria veiculado.





Mais a frente, afirma que supostamente “Por fim, após análise de dados pela Google Brasil , constatou-se mais um motivo de preocupação; uma possível conivência por parte dos maiores conglomerados de mídia do Brasil em relação à crescente autoritária.”





O texto é finalizado com o comunicado de que a Google encerraria suas atividades no Brasil no dia 4 de julho de 2023. “De maneira conjunta e com pesar, informamos que no dia 4 de Julho de 2023, à 00h01, suspenderemos as atividades no Brasil de todos os produtos e serviços oferecidos por esse grupo para trazer atenção ao grande público, ao que consideramos, um rápido processo de destruição da democracia brasileira, a segunda maior do mundo ocidental.”





Em nota,a empresa Google afirmou que se trata de um documento falso.



Nota da Google

“O documento intitulado ‘Nota oficial’ e atribuído ao Google e outras empresas de tecnologia é falso. Não reconhecemos o conteúdo do documento e rejeitamos qualquer afirmação presente no texto.”

*Estagiária sob supervisão