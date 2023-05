Ônibus de turismo com 25 jogadoras de futebol pega fogo

Ônibus com 25 jogadoras de futebol de Tocantins pega fogo (foto: CBMDF/Divulgação)

Um ônibus de turismo, com 25 jogadoras da equipe feminina de futebol de salão Polivalente, pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (1º/5), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Por volta das 7h, o motor do veículo ficou em chamas na altura do Guará 2, quando as atletas desceram para a pista.