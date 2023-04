Telegram: Justiça Federal derruba liminar e libera aplicativo no Brasil

Desembargador liberam Telegram, mas manteve multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento de ordem judicial (foto: Victoria_Regen/Pixabay )

A Justiça Federal cassou a liminar que suspendia temporariamente o Telegram no Brasil. A decisão é do desembargador federal do Tribunal Regional Federal (TRF-2), Flávio Lucas, deste sábado (29/4). Apesar de contrariar a determinação da primeira instância, a autoridade manteve a multa diária de R$ 1 milhão ao aplicativo de troca de mensagens.