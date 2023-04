Saiba quem é a influenciadora que oferece R$ 30 mil por pato sumido

A influenciadora e modelo é seguida por mais de 5 milhões de pessoas no TikTok e 240 mil no Instagram (foto: Reprodução / Instagram)

A influenciadora Julia Olympio, 26, ofereceu R$ 30 mil para quem devolver Patolino, seu pato de estimação desaparecido há 13 dias.

A ave desapareceu em Mogi das Cruzes (SP), no dia 12 de abril. Patolino chama atenção por ter um topete.

Julia anunciou o sumiço de Patolino no dia 12. A influenciadora chegou em casa e não encontrou o animal, que tinha ficado sozinho.

Ela cuida da ave há dois anos e já registrou boletim de ocorrência.

"A gente se mudou para uma casa nova só por causa dele. E ele sumiu. A gente revirou tudo e ele não está aqui. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, manda mensagem. A gente vai dar uma recompensa para quem souber de qualquer informação dele. Estamos sem dormir. Ele não está em lugar nenhum, não tem vestígios dele. Se alguém pegou ele, me devolve! O Patolino é um filho para mim. Não consigo viver sem ele.", disse Julia

A SSP-SP (Secretaria de Segurança de São Paulo) informou que a Dicma (Delegacia de Investigações Sobre o Meio Ambiente) de Mogi das Cruzes instaurou inquérito policial sobre o caso.

"As imagens das câmeras de segurança do condomínio são analisadas pelos investigadores da unidade, que também estão colhendo os depoimentos de pessoas que estavam prestando serviço no local no dia dos fatos", informou o órgão em nota.

A influenciadora e modelo é seguida por mais de 5 milhões de pessoas no TikTok e 240 mil no Instagram.

No ano passado, ela disse ter sido expulsa da Disney, na Flórida, após relatar um caso de assédio.

"Simplesmente fui expulsa do parque, porque [...] o cara começou a tirar um monte de foto íntima minha. Eu estava de calça legging, o cara começou a tirar um monte de foto, nem disfarçou", disse ela nos Stories.

"Fomos para pegar o celular, para mostrar que ele realmente tava tirando foto minha, porque até então ele tava negando e nisso eu acabei arranhando ele para pegar o celular. Minha unha até descolou, [...] a gente já chamou o pessoal da Disney e esse pessoal perguntou se a gente queria chamar a polícia", declarou.

Julia afirmou que o homem apagou as fotos. Na confusão, a polícia teria alegado que ela e o namorado teriam batido no homem, o que a influenciadora negou.

Procurada pelo UOL para comentar sobre a expulsão de Julia Olympio e dar mais detalhes sobre o ocorrido à época, um porta-voz da Disney se limitou a dizer que a companhia exige dos hóspedes respeito às regras do parque e, quando há agressões, eles chamam a polícia. Não foi confirmada ou negada a expulsão e a denúncia de assédio.