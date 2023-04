Condomínio atingido por explosão em Campos do Jordão estava regular

A explosão, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, aconteceu por volta das 20h (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

O condomínio atingido por uma explosão na noite de sábado (22/4) estava com documentos da prefeitura e do Corpo de Bombeiros regularizados, segundo a administração municipal de Campos do Jordão.

A informação foi confirmada à reportagem pelo secretário de Segurança Pública e Cidadania da cidade, Wander Vieira, que também coordena a Defesa Civil no município.

A explosão, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, aconteceu por volta das 20h no condomínio Saint Etienne, que fica na rua dos Manacás, na altura do número 600, no Morro do Elefante.

O acidente aconteceu por causa de um vazamento de gás em um dos 32 apartamentos do local, que foi evacuado. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve colapso na estrutura do edifício, apesar da destruição de paredes internas.

O prédio segue interditado, e deve ser realizada ainda neste domingo (23) uma perícia com agentes do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e integrantes da Defesa Civil.

A cidade ainda aguardava, por volta das 9h40, pela chegada de agentes da polícia para iniciar a perícia. Segundo o secretário Vieira, só depois disso é que as equipes vão avaliar a permissão para que condôminos possam entrar no prédio para retirar pertences.

Das quatro vítimas registradas, duas -uma mulher de 52 anos e uma adolescente de 14 anos- foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Campos do Jordão.

Já uma jovem de 24 anos e outra adolescente de 14 anos tiveram ferimentos graves, e foram levadas, segundo a Defesa Civil, para o Hospital Municipal de Taubaté.