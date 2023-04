Garotos de programa presos acusados de extorquir empresários

A vítima entrava em contato com os autores pelo WhatsApp divulgado nos anúncios fakes (foto: Material cedido ao Correio Braziliense )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), desencadeou, na manhã desta quinta-feira (13/4), a operação Laqueus e prendeu dois homens, de 22 e 27 anos, acusados de oferecerem serviços de garotos de programa para chantagear e extorquir vítimas. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na região Central de São Paulo.

De acordo com a PCDF, infiltrados na internet, os dois criminosos ofereciam serviços de acompanhantes para o público LGBTQIA+. Seria um espaço para captar vítimas e chantageá-las, segundo as investigações. A dupla, que mora em São Paulo, disparava anúncios fakes em sites de garotos de programa em cidades espalhadas pelo Brasil e optavam por pessoas casadas e com boas condições financeiras.

Inicialmente, a vítima entrava em contato com os autores pelo WhatsApp divulgado nos anúncios fakes. "Durante a conversa, os autores ganhavam a confiança da vítima e levantavam informações pessoais para poderem extorqui-las. Além disso, os autores trocavam fotografias de cunho sexual com as vítimas, a fim de poderem ter material para chantageá-las", afirmou o delegado à frente do caso, Rafael Catunda.

Veja anúncio publicado por um dos alvos na internet (foto: Material cedido ao Correio)

Com a vítima no perfil certo, os criminosos se revezavam para extorqui-las. Eles pediam que fossem realizadas transferências bancárias, caso contrário teriam as fotos e vídeos íntimos divulgados para familiares, amigos e esposas. Os valores dos depósitos variavam de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Para aterrorizar mais ainda as vítimas, os acusados encaminhavam a elas os dados pessoais obtidos ilicitamente pela dark web, como endereço completo, nome, nome dos pais, profissão, entre outros.

Leia: Brasília: aluno é preso por ameaça de massacre em universidade

Prisão

Ao longo de cinco meses de investigação, a Polícia Civil do Distrito Federal constatou que a dupla fazia anúncios em sites de garotos de programa em quase todos os estados do país. A dupla fez vítimas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Florianópolis e no Paraná.

"No Distrito Federal, os autores realizaram anúncios se identificando como atores do estado do Rio de Janeiro (“atores cariocas”). Aqui na capital eles visavam vítimas que fossem empresários e servidores públicos do alto escalão", afirmou o delegado Catunda.

Os presos responderão pelos crimes de extorsão podendo ser condenados a uma pena de até 15 anos para cada vítima identificada.