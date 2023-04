Xuxa pede prisão de Dalai Lama: "Lugar de abusador é na cadeia"

A apresentadora, Xuxa Meneghel pede a prisão do líder religioso Dalai Lama (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A apresentadora Xuxa Meneghel utilizou as redes sociais para criticar a ação do líder religioso budista, Dalai Lama, que teria beijado uma criança na boca e em seguida, solicitado que o garoto chupasse sua língua, em um evento no Norte da Índia. O víde do momento viralizou nesta semana e causou revolta nas redes sociais.

"Vi o vídeo todo e vi o desconforto dessa criança ao ser não abraçada e sim quase enforcada… quantas vezes essa situação ou piores aconteceram pra ele achar normal a ponto de fazer na frente dos outros, quantas vezes esses velhos babões se veem no direito de ‘pintar um clima’ e nada acontecer com eles???”, escreveu Xuxa.

Em seu texto, a apresentadora também relembrou o episódio em que o ex-presidente da república Jair Bolsonaro fala de meninas menores de idade venezuelanas. "Me vem na cabeça a frase 'pintou um clima' do nosso ex-presidente e que depois ninguém mais falou sobre isso. Me lembro dele falando, e as pessoas rindo e aprovando esse ato, como nessa cena nojenta”, lembra.

A artista saiu em defesa das crianças, falando que elas não têm a capacidade de se defender e que os adultos têm a obrigação de “gritar e falar por elas”, pedindo a prisão do líder religioso. “Lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja… Pra mim, é um monstro", finalizou a apresentadora.

Veja o texto na íntegra:

Entenda o caso

Em um vídeo que se tornou viral, o Dalai Lama, de 87 anos, pergunta ao menino "você pode chupar minha língua?

O vídeo foi gravado em 28 de fevereiro, durante uma audiência com o dalai lama em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia, onde o líder espiritual vive exilado desde o fracasso da revolta tibetana de 1951 contra o domínio chinês.





As imagens foram transmitidas pelo canal Voice of America, o serviço de radiofusão internacional norte-americano, que opera em território tibetano, no sábado (8/4), de acordo com o jornal indiano The Free Press Journal.

Nessa segunda-feira (10/4), o líder espiritual tibetano pediu desculpas por sua ação."Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, assim como a seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado", disse sua conta oficial no Twitter em um comunicado.





Na publicação, ele descreve a cena como uma brincadeira inocente. "Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente", concluiu.