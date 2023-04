Governo cria canal de denúncia contra ataques em escolas

Denúncias serão apuradas por equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública (foto: MJSP/Divulgação)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a empresa SaferNet Brasil, que atua na promoção dos direitos humanos na internet, criou um canal exclusivo para recebimento de informações sobre casos suspeitos de ataques em instituições de ensino.A medida entra no âmbito da Operação Escola Segura, deflagrada na última quinta-feira (6/4), após um ataque à uma creche em Blumenau, Santa Catarina, que deixou quatro crianças mortas. Qualquer cidadão pode denunciar ameaças relacionadas à temática, e as informações serão apuradas pela equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab).O ministério reforça que todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo. O canal de denúncias pode ser acessado diretamente na página do MJSP, na sessão "Escola Segura". Além disso, o ministério informa que estão trabalhando de forma integrada 51 chefes de delegacias de investigação e 89 chefes de agências de inteligência de Segurança Pública (Polícias Civis e Polícia Militar).Na noite de sábado (8/4), o ministro Flávio Dino compartilhou os primeiros resultados da operação escola segura . De acordo com a publicação do ministro, houve a solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter, que vincularam hashtags relacionadas a ataques contra escolas.O relatório também aponta que foram cumpridos dois mandados de busca com apreensão de sete armas e a prisão de um suspeito.