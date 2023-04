Corregedoria do TJSP investiga juiz filmado ao agredir esposa

Juiz Valmir Maurici Júnior (foto: Reprodução)





O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu, oficialmente, na sexta-feira (31/3), uma investigação sobre a conduta do juiz Valmir Maurici Júnior, que foi gravado agredindo a esposa. A abertura da apuração aconteceu três dias após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abrir uma reclamação disciplinar contra o magistrado.





Valmir, da 5ª Vara Cível de Guarulhos, foi acusado pela esposa de violência física, sexual e psicológica. Ela entregou à Justiça vídeos que mostram tapas, empurrões, chutes e xingamentos. As imagens foram veiculadas pela TV Globo.

A apuração do TJ-SP é preliminar no âmbito administrativo disciplinar. O advogado do juiz e o próprio magistrado foram acionados para apresentar defesa prévia. Valmir Maurici Júnior não está exercendo a magistratura, segundo nota do TJ-SP.

O UOL entrou em contato com a defesa do juiz e aguarda resposta. Em primeiro comunicado, os advogados dele negaram "veementemente os fatos" e repudiaram "vazamentos ilegais de processos que correm em segredo de Justiça".