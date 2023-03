União cria grupo de trabalho para melhorar formação de professores

Publicada e em rigor nesta quinta-feira (30/3), no Diário Oficial da União, a Portaria nº 587 descreve a formação de um grupo de trabalho, de duração de 60 dias, especializado em estudos para melhorias na formação inicial de professores no país.

São 32 membros que compõem o grupo, com um suplente e um titular de 16 instâncias nacionais ligadas ao ensino, como a Secretaria Executiva do Ministério da Educação (coordenadora do projeto), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão - Secadi do Ministério da Educação.