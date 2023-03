'Ilha do Japonês', que já abrigou Bruna Marquezine, está à venda

A estadia valoriza a preservação do ambiente natural (foto: Divulgação/Muller Imóveis)

A "Ilha do Japonês", também conhecida como “paraíso dos famosos”, está à venda por US$ 15 milhões (R$ 78 milhões na cotação atual). O território – que já recebeu nomes como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso – conta com uma mansão principal e mais três acomodações no estilo de bangalôs. O restante de seus 25 mil m² de área total está intacto.