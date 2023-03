PM atira e mata adolescente de 17 anos que já estava rendido

Três policiais que aparecem nas imagens foram detidos (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um adolescente de 17 anos, que já estava rendido, foi morto a tiros por um policial militar em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (1º/3). Três policiais que aparecem nas imagens foram detidos, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), prometeu “providências imediatas”.

A polícia apreendeu uma arma que teria sido usada para trocar tiros com os policiais no quintal de um imóvel que aparece no vídeo. As informações são do portal de notícias G1.



Um terceiro militar se aproxima depois de pular um muro e fica de frente para o adolescente, que levanta e está com as mãos algemadas para trás.



Recebi imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário que não condizem com o dever da PM. Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso. %u2014 Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 1, 2023



O militar encosta no adolescente, que dá três passos para trás. Em seguida, o policial atira pelo menos duas vezes contra o jovem.

Por fim, as imagens mostram o PM autor dos disparos arrastando o corpo do adolescente para dentro de um imóvel.

Ao todo, conforme o G1, três militares que participaram da ação foram levados para prestar depoimento na sede do 13º Batalhão de São Mateus, onde o auto de prisão em flagrante seria confeccionado. Os PMs passarão por audiência de custódia nesta quinta-feira (2/3).





Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que recebeu as “imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário”.





Casagrande finaliza enfatizando que as diligências flagradas em vídeo “não condizem com o dever da PM”. “Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso”, finaliza.