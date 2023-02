Mais de 70% dos brasileiros aprovam vacinação para doenças infecciosas

Cidades começaram a aplicar vacina bivalente para combater diferentes cepas da COVID-19 (foto: Rodrigo Clemente / PBH / Divulgação)

Uma pesquisa realizada pela Ipsos em 34 países e publicada nesta segunda-feira (27/2) indica que 72% dos brasileiros são favoráveis à obrigatoriedade para a vacinação contra doenças infecciosas.Apesar da colocação, o Brasil vem caindo no ranking. Em 2021, 77% das pessoas que responderam ao levantamento foram favoráveis. Em 2020, foram 78%.A data também marcou o início da aplicação da vacina bivalente, que protege contra diferentes cepas da COVID-19, em diversas cidades do Brasil, inclusive Belo Horizonte e outros municípios mineiros.De acordo com o levantamento, a média brasileira é superior à global, que é de apenas 59%. Empatado com o Brasil, na quinta posição da lista, estão os também sul-americanos Argentina, Chile e Peru.

Emirados Árabes Unidos e Indonésia estão empatados em primeiro com 78% da população sendo favorável à obrigatoriedade. México e Colômbia também aparecem com uma taxa superior a 70%.



Os três últimos, sendo que alguns deles apresentam grandes movimentos antivacinas, são Alemanha, Estados Unidos e Portugal, com 52, 43 e 38% respectivamente.



A pesquisa foi realizada entre os dias 22 de julho e 5 de agosto de 2022, com 23.507 pessoas. Além dos países citados, fizeram parte do levantamento África do Sul, Austrália, Arábia Saudita, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, Polônia, Romênia, Suécia, Suíça, Tailândia e Turquia.