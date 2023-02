Chuvas em São Paulo: Ministro vai visitar regiões afetadas

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, visitará amanhã (20/2) as regiões de São Paulo afetadas pelas fortes chuvas nas últimas 24 horas. Até o momento, as chuvas mataram pelo menossendo uma delas uma criança de sete anos. O ministro será acompanhado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Além disso, estarei visitando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, juntamente com secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, nesta segunda-feira (20/02). Vamos seguir em alerta e trabalhando no pronto enfrentamento de toda a situação.

"Estamos agindo e acompanhando de perto a situação no litoral norte de São Paulo. Já conversei por telefone com o governador Tarcísio de Freitas e com os prefeitos dos municípios atingidos. Também já acionamos o Ministério da Defesa para acompanhar as ações de desobstrução de vidas na região", declarou o chefe da pasta em sua conta no Twitter.