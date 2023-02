Chuva em SP: resgate usa cordas para ajudar mais de 50 pessoas ilhadas

CO

Glauber Soares, de 36 anos, que mora em Itatinga, bairro de São Sebastião, e ajudou no resgate de atingidos pelas fortes chuvas em SP (foto: Claudio Oliveira/Folhapress)

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo entre sábado (18) e domingo (19) fizeram com que mais de 50 pessoas tivessem de ser resgatadas de suas casas com o uso de cordas em São Sebastião (a 197 km de SP).

Três casas desabaram e outras três foram atingidas parcialmente na região de Itatinga, na área central da cidade, conforme equipes da Defesa Civil. Entre as pessoas resgatadas há crianças e cadeirantes.

O resgate está sendo feito com o auxílio de voluntários como Glauber Soares, 36, que mora em Itatinga.

"Retirei criança de cinco dias [de vida] da casa. Há várias casas atingidas", afirmou ele durante os trabalhos, concentrados na rua Antônio Tenório dos Santos.

Como o local está muito encharcado, há grande risco de deslizamentos e há pessoas com dificuldade para deixar o local sem auxílio de voluntários e equipes de resgate.

Os problemas em São Sebastião não se resumem a Itatinga. Houve quedas de barreira na SP-55, deslizamentos em Juquehy, Vila Sahy e Toque Toque Grande, entre outros, além de vários bairros alagados, como Vila Amélia.

A Defesa Civil do município informou que os volumes registrados pelos pluviômetros são "excepcionais e recordes para a cidade". Em Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros durante a madrugada, em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas.

Como há previsão de mais chuva para o decorrer deste domingo, principalmente à noite, as pessoas estão sendo retiradas das áreas de risco como forma de prevenção, segundo a Defesa Civil.

Equipes da Defesa Civil Estadual já estão no local e em deslocamento para o município de São Sebastião, que declarou calamidade pública. Caminhões da Defesa Civil com colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas estão sendo abastecidos para o atendimento aos municípios %u2014 Governo de S. Paulo (@governosp) February 19, 2023

As famílias que deixaram o local foram encaminhadas para um abrigo da prefeitura.

A situação crítica em São Sebastião fez a prefeitura decretar estado de calamidade pública neste domingo e cancelar a programação de Carnaval prevista para o dia.

Municípios da região também estão em alerta. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu nesta madrugada após uma pedra deslizar e atingir a casa em que estava.

Devido à situação crítica, a prefeitura está solicitando doações de água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, roupas, roupas de cama, fraldas (infantis e adultas) e água sanitária.