Médicas são exoneradas por rir de criança atingida por raio

Uma das médicas que riram da criança disse que era como se o paciente estivesse sendo 'exorcizado' (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O fato ocorreu na última terça-feira (7), no Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva, em Maués, no interior do Amazonas, onde o paciente aguardava atendimento. As duas médicas eram recém-contratadas do hospital. No vídeo divulgado, é possível ouvir fortes gritos da criança.