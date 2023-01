Número de pontos críticos em rodovias brasileiras aumenta em 50%

Caminhão enfrenta asfalto danificado na BR-040, no sentido Rio de Janeiro: rodovia conta com três praças de pedágio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O estado geral das estradas brasileiras piorou em 2022, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). No ano passado, foram registrados 2.610 pontos críticos nas rodovias brasileiras, que incluem quedas de barreira e erosões na pista, número 50% maior quando comparado com 2021.No ano de 2022, o motorista encontrava, em média, um ponto crítico a cada 44 quilômetros; há 10 anos, esse número era a cada 372,4 quilômetros.Os estados com maior número de pontos críticos são Minas Gerais , com a presença de quedas de barreira (123) e erosões na pista (182); em seguida, aparece o Pará, com o maior registro de buracos grandes (291).A região Norte do Brasil apresentou o maior número de pontes caídas, com aumento de 48,1% entre 2012 e 2022. Esse tipo de ponto crítico aparece principalmente em rodovias que estão sob a gestão pública.Os pontos críticos, como buracos e pontes estreitas, apresentam a maior porcentagem de locais sem sinalização, com de 98,7% e 94,4%, respectivamente.O total de investimentos para a solução desses problemas é de, aproximadamente, R$ 1,8 bilhão - o que corresponde a cerca de 30% do valor total investido em infraestrutura rodoviária no mesmo ano.