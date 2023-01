Explosão em clube de tiros mata quatro pessoas e deixa uma ferida em Manaus

O governo do Amazonas informou que as autoridades estão apurando as causas do acidente (foto: Carolina Diniz/Rede Amazônica/reprodução)

Uma explosão em um clube de tiros, em Manaus, deixou quatro mortos e um ferido, na manhã deste domingo (15/1). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos. Os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos das vítimas. Eles foram identificados como sendo Nardier Pinheiro de Araújo e sua esposa, Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, que eram os donos do local, além de dois funcionários, identificados apenas por Dangelo e Francisco. Mairkon Alves, de 30 anos, teve 90% do corpo queimado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital 28 de Agosto.





O governo do Amazonas informou que as autoridades estão apurando as causas do acidente, que devem ser apontadas após uma perícia. A equipe que atendeu a ocorrência relatou dificuldades para atuar no local, devido a presença de gás no ambiente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.