São Paulo tem previsão de chuvas fortes e inundações nesta terça-feira

Moradores registraram fotos de regiões de SP alagadas devido às chuvas da madrugada (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou nesta terça-feira (13/12) que a previsão do tempo para a capital paulista é de muita instabilidade, céu encoberto e nublado com chuvas fortes que podem causar inundações. Desde às 7h da manhã, moradores perceberam que o céu ficou escuro, parecia que o dia tinha "virado noite".

As temperaturas devem variar entre mínimas de 19°C e máximas de 25°C. A previsão é de chuva para todo o dia, em alguns momentos, pode se intensificar para tempestade.

Ainda de acordo com o CGE, a manhã desta terça-feira começou com uma extensa área de instabilidade, que está cruzando parte da Região Metropolitana de SP e capital com deslocamento de sudoeste para nordeste e velocidade aproximada de 42km/h.

O sistema está associado à aproximação de uma frente fria que passa por São Paulo ainda hoje, trazendo chuva generalizada com intensidade moderada, por vezes forte em alguns momentos. Essa situação colocou todas as regiões em estado de atenção para alagamentos nesta manhã.

Há potencial para inundações, alagamentos e elevação das cotas de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas variando de intensidade.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;