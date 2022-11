Corpo de menina que sumiu ao sair para comprar pão é encontrado em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) encontrou o corpo da criança que estava desaparecida desde o último domingo (27/11), após sair de casa para comprar pão. Luana Marcelo, 12 anos, foi encontrada enterrada no quintal da casa do suspeito, Reidimar Silva, de 31 anos, preso em flagrante. Ele confessou o crime.

A delegada Caroline Borges Braga informou ao G1 que o corpo de Luana foi encontrado na manhã desta terça-feira (29/11) enterrado na casa do suspeito, no setor Madre Germana II, em Goiânia. A perícia ainda vai confirmar a causa da morte.

Por que gravidez em meninas com menos de 14 anos é sempre fruto de estupro, segundo especialistas

A PCGO divulgou que o suspeito de matar a criança admitiu tê-la matado por estrangulamento. Segundo a corporação, o homem contou ainda que, para convencer a vítima a entrar em seu carro , disse para ela que estava devendo uma quantia em dinheiro para seus pais e que passaria o valor se ela entrasse no veículo.

Questionado sobre a motivação do crime, Reidimar não respondeu, mas admitiu que estava sob efeito de drogas no momento.

A mãe da menina, Jheiny Hellen, contou que a filha foi a uma padaria a 400 metros de casa, na manhã do último domingo, e não voltou mais. Imagens de segurança registraram Luana indo em direção à padaria e voltando. Porém, a menina não chegou em casa. Em determinado momento, ela some das imagens, mas é possível ver o carro do suspeito estacionado próximo.