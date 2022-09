Neta adolescente de cacique é encontrada morta após 9 dias desaparecida

Neta do cacique da aldeia Jaguapiru, a adolescente Ariane Oliveira Canteiro, 13, foi encontrada morta em uma área de mata nos arredores do território indígena, em Dourados (MS). Ela estava desaparecida desde a noite de 2 de setembro, quando sumiu da casa da família pouco após chegar da escola.

A morte foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que não passou mais detalhes sobre o caso, alegando que a vítima tem menos de 18 anos. O crime é investigado como feminicídio.



Desde o desaparecimento da adolescente, lideranças indígenas iniciaram a campanha #OndeEstáAriane nas redes sociais, dando detalhes sobre o caso e pedindo reforço nas operações de busca pela menina.



Segundo as postagens, a vítima estava em casa, na companhia do irmão e do avô, quando foi atender a porta e não foi mais vista.



Nos últimos meses, ela estaria recebendo ameaças de morte por meio de cartas.



Familiares e amigos de Ariane chegaram a fazer uma busca independente pela aldeia e por festas que aconteciam nos arredores do território indígena, mas não encontraram pistas sobre seu paradeiro.



Questionada sobre a prisão de suspeitos do crime e possível motivação do homicídio, a Polícia Civil não deu mais detalhes.