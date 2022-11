Padre é encontrado morto em paróquia no interior do Paraná

O padre José Aparecido Bilha, 63 anos, foi encontrado morto por funcionários na manhã desta segunda-feira (21/11), em Guaíra no interior do Paraná, segundo informações da Diocese de Toledo, também no estado sulista.A morte do sacerdote, natural de Astorga, está sendo investigada pelas autoridades de segurança pública e acompanhada pela diocese, mas não foi informado se o corpo foi encontrado com lesões ou sinais de violência.Ele estava na cidade do oeste paranaense desde 2020, mas já havia exercido o ministério em Assis Chateubriand, Quatro Pontes, Toledo e Formosa do Oeste, todas no estado, tendo 28 anos de profissão.José Aparecido Bilha será velado na cidade em que trabalhava e, posteriormente, o corpo será enviado a Assis Chateaubriand onde os fiéis também poderão se despedir e onde será sepultado.

Padre José Aparecido Bilha foi encontrado morto por funcionários da paróquia de Guaíra no interior do Paraná (foto: Reprodução/Diocese de Toledo)