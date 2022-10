Morre pai de vítima de COVID que recolocou cruzes na Praia de Copacabana

Márcio Antônio Silva chora ao falar da perda do filho para o coronavírus, durante CPI da COVID (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O taxista Márcio Antônio Nascimento Silva, de 58 anos, morreu por complicações cardíacas, nessa segunda-feira (3/10). Ele ficou conhecido durante a pandemia quando, durante uma homenagem para as vítimas da COVID-19, em junho de 2020, ao recolocar cruzes que foram retiradas das areias da Praia de Copacabana.





Um morador do bairro indignado com a homenagem vandalizou o local . Márcio, que caminhava pela orla, começou a recolocá-las no lugar. Ele perdeu um filho de 25 anos para a doença.





Em 2021, o taxista prestou depoimento à CPI da COVID durante a sessão que ouviu familiares das vítimas . “Acho que nós merecíamos um pedido de desculpas da maior autoridade do país, porque não é questão política, se de partido ou de outro. Estamos falando de vidas”, disse na época.

Além de taxista, ele era herdeiro do Quilombo da Sacopã, uma comunidade de remanescentes que fica no Bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi sepultado no Cemitério São João Batista, também no Rio.