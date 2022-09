Lotomania 2369: aposta é premiada com R$ 4,4 milhões

Para aumentar as perspectivas, o apostador deve adquirir outros cartões, já que a modalidade não permite a seleção de mais de 50 números no mesmo volante.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e/ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento online é feito via cartão de crédito, com combos de R$ 30 a R$ 945.