Mega-Sena: veja as dezenas dos concursos premiados em 2022

Mega-Sena sorteia R$ 170 milhões neste sábado (foto: Reprodução)

A Mega-Sena tem valor estimado de R$ 170 milhões no concurso 2523, às 20h deste sábado (24/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em 2022, a principal modalidade das Loterias Caixa premiou 22 apostas com quantias de R$ 3,6 milhões a R$ 122,6 milhões.









No concurso 2464, de 19 de março, a instituição financeira pagou prêmio recorde no ano: R$ 190 milhões. A fortuna foi dividida entre uma aposta de Mongaguá-SP e outra de Uberlândia-MG, com cada uma levando R$ 94.690.936,18.





Confira todos os números dos concursos com ganhadores do prêmio principal neste ano.





Concurso 2441 (12/01/2022) - 01 - 05 - 12 - 13 - 17 - 31





Duas apostas - uma de Urucânia-MG e outra de Araraquara-SP - dividiram o prêmio. Cada uma ganhou R$ 5.259.397,57.





Concurso 2449 (29/01/2022) - 14 - 20 - 21 - 31 - 49 - 52





Uma aposta de Blumenau-SC ganhou sozinha o prêmio de R$ 36.777.767,10.





Concurso 2451 (05/02/2022) - 13 - 26 - 31 - 46 - 51 - 60





Um sortudo de Belo Horizonte faturou R$ 26.422.347,01.





Concurso 2464 (19/03/2022) - 02 - 07 - 24 - 43 - 52 - 56





Os jogos vencedores foram realizados em Mongaguá-SP e Uberlândia-MG. Cada apostador levou R$ 94.690.936,18.





Concurso 2468 (02/04/2022) - 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57





Um bilhete registrado em Santos-SP garantiu a fortuna de R$ 122.627.171,80.





Concurso 2472 (16/04/2022) - 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36





O prêmio de R$ 66.733.761,74 saiu para um jogo adquirido em Guarulhos-SP.





Concurso 2478 (04/05/2022) - 02 - 17 - 23 - 28 - 39 - 46





Um jogador de Herval D'Oeste-SC embolsou R$ 58.922.844,33.





Concurso 2479 (07/05/2022) - 10 - 15 - 17 - 20 - 21 - 35





A quantia de R$ 4.456.908,10 foi para uma aposta de Vassouras-RJ.





Concurso 2486 (31/05/2022) - 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56





Uma aposta de Blumenau-SC recebeu R$ 117.557.270,98.





Concurso 2487 (02/06/2022) - 23 - 36 - 42 - 48 - 54 - 58





Um bilhete adquirido no Rio de Janeiro foi premiado com R$ 3.681.934,22.





Concurso 2494 (25/06/2022) - 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54





Os R$ 78.763.087,85 caíram na conta de um jogador de Diadema-SP.





Concurso 2498 (06/07/2022) - 09 - 12 - 26 - 29 - 46 - 47





A aposta vencedora do prêmio de R$ 51.830.706,79 é de Blumenau-SC.





Concurso 2500 (13/07/2022) - 05 - 16 - 25 - 32 - 39 - 55





Um jogador de Dourados-MS recebeu R$ 27.485.274,00.





Concurso 2503 (23/07/2022) - 03 - 14 - 16 - 38 - 43 - 45





O prêmio de R$ 13.748.083,57 ficou com um felizardo de Niterói-RJ.





Concurso 2505 (30/07/2022) - 03 - 05 - 19 - 26 - 43 - 51





Um jogador de Caçapava do Sul-RS acertou as seis dezenas e assegurou R$ 24.271.229,51.





Concurso 2507 (04/08/2022) - 04 - 06 - 12 - 34 - 35 - 53





Os R$ 5.543.989,92 foram para a conta bancária de um jogador de Mossoró-RN.





Concurso 2510 (13/08/2022) - 08 - 13 - 25 - 32 - 44 - 57





Quatro apostadores - um de Morretes-PR, um de Ponta Grossa-PR, um de Duque de Caxias-RJ e um de Barueri-SP - dividiram o prêmio principal. Cada um levou R$ 6.670.155,67.





Como apostar?





Quem quiser concorrer aos R$ 170 milhões da Mega-Sena pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





Para participar, o jogador escolhe de seis a 15 números de 01 a 60 e torce para que seis sejam sorteados. O valor final da aposta dependerá do número de dezenas assinaladas.





O bilhete com seis números custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.





Probabilidades





Segundo a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.





Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números sai por R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.