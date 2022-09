Dia do sorvete: veja curiosidades sobre essa delícia gelada

A região sudeste representa 52% do consumo nacional de sorvete (foto: Reprodução/Pexels)

A entrada da primavera foi anunciada nessa quinta-feira (22/9). A estação revela a passagem das temporadas frias e secas para as calorosas e úmidas.



Por isso, hoje, 23 de setembro, é celebrado o dia do sorvete, sobremesa que chegou ao Brasil no século XIX (dezenove) e até hoje é uma delícia cujo consumo não se restringe aos dias de temperatura alta. Existem variados tipos, sabores e teorias sobre essa delícia gelada.









Segundo a instituição ABIS, o setor fatura anualmente R$13 bilhões e a região sudeste representa 52% do consumo nacional. Os dados são de 2021.

Mas afinal, quando e como a sobremesa surgiu?

A origem do sorvete

Não se sabe ao certo a origem do sorvete, porém o primeiro relato das narrativas nos levam para antes mesmo da criação da geladeira, há mais de 3 mil anos, na China. Os chineses preparavam uma mistura de leite de arroz com neve. Como o leite na época era substância cara, a receita acabou se popularizando entre a nobreza.





Com o tempo, a mistura gelada se aperfeiçoou, com frutas e outros ingredientes. A sobremesa espalhou-se para outros continentes quando, em meados do século XIII, o embaixador Marco Polo, em uma de suas viagens ao Oriente, experimentou o creme congelado com frutas. O viajante italiano aprovou a sobremesa e então decidiu no seu retorno a Itália levar com ele a receita - e assim, caiu nas graças dos europeus.





Na França, as considerações pelo doce são dadas a Procopio Coltelli, conhecido como “pai do sorvete”. Em 1686, o cozinheiro inaugurou em Paris o café “Le Procope”, onde ele vendia a iguaria. O estabelecimento é considerado a primeira sorveteria do mundo.

Restaurante %u201CLe Procope%u201D em Paris, considerado a primeira sorveteria do mundo. (foto: AFP/FRANCK FIFE)



Somente em 1835 a sobremesa gelada chegou ao Brasil, quando comerciantes compraram 270 toneladas de gelo para poder produzir a receita. Segundo historiadores, a demanda veio da coroa portuguesa, e para agradar a realeza, mercantes abriram a primeira sorveteria no país, no Rio de Janeiro.





Desde então, as fórmulas de sorvete vêm ganhando aperfeiçoamentos. O que antes era feito com uma pasta envolta em neve agora soma ingredientes como frutas, adoçantes, chocolate, aromatizantes, caldas e até mesmo o ovo, além da base, normalmente feita de leite ou água.

Tipos de sorvete

A partir da multiplicidade dessa mistura, surgem novos produtos, que formam uma extensa cadeia de refrescância. Propostas semelhantes, com sabores diferentes, que atendem todos os tipos de gostos e desejos. Confira os clássicos para deliciar-se e comemorar este dia do orvete de forma apropriada.

Slushie ou raspadinha de gelo

A raspadinha de gelo é a sobremesa que mais se assemelha à receita que os chineses preparavam. Com os ingredientes corretos, a produção da sobremesa é prática, podendo ser feita em casa. É gelo raspado, ou triturado, coberto de xarope para dar sabor.

A raspadinha de gelo é a sobremesa que mais se assemelha à receita que os chineses preparavam (foto: Reprodução/Pixabay)

Sorvetes de massa

O tradicional sorvete de massa é aquele vendido por grandes marcas em supermercados e geralmente encontrado em sorveterias. Nesse clássico é usada a gordura hidrogenada e conservantes para dar a textura cremosa.

Sorbets

Ao contrário do sorvete, o sorbet geralmente é produzido à base de água, frutas e açúcar, o que destaca o sabor do ingrediente principal. Essa opção também se diferencia pela baixa ou nenhuma quantidade de gordura.





Uma boa alternativa para intolerantes à lactose.

O sorbet é produzido à base de água, frutas e açúcar (foto: Reprodução/Pexels)

Picolé e paleta mexicana

O clássico picolé é um sorvete no palito: a praticidade define esta sobremesa, que tem grande variedade de sabores, alguns à base de leite, outros à base de água que se assemelham aos Sorbets.





A paleta mexicana é um outro tipo de picolé, esse mais requintado, que se diferencia pelos recheios e, por isso, é um pouco maior, mais pesado e mais caro.

Frozen yogurt

Nessa receita o principal ingrediente é o iogurte. A sobremesa tem um menor teor de gordura e açúcares. Mas não é apenas iogurte congelado - o componente, apesar de ser o principal, não é 100% da receita, que inclui outros elementos e passa pelo processo de produção semelhante ao do sorvete tradicional.