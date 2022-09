De onde veio o meme 'bora, Bill'?

Treinador grita "Bora, Bill", o bordão do momento (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Um técnico de um time do futebol de várzea do interior do Ceará conquistou fãs em todo o Brasil. Nas redes sociais, Bill Morais coleciona menções ao próprio nome. Tudo graças a um vídeo gravado despretensiosamente pelo primo, Josiano Morais.





Nas imagens, Josiano, que faz transmissões dos jogos de várzea no perfil TV 100 futuro, grita o nome do primo durante os lances da partida. O técnico, por sua vez, olha carrancudo para o locutor. Além de Bill, Josiano mostra a esposa do técnico, Marciana Sales, e um dos três filhos do casal, chamados carinhosamente de “mulher do Bill” e “filho do Bill”.

O vídeo foi publicado no dia 27 de julho, e a brincadeira logo caiu no gosto dos internautas, que popularizaram o bordão e fizeram de Bill uma webcelebridade, com mais de 450 mil seguidores no Instagram e 522 mil no TikTok.

Em entrevista ao Jornal Estado de Minas, Bill revelou que no começo não gostou muito da brincadeira: “Eu olho de lado tentando xingar, mas por ter pessoas por perto, não deu”. Mas ele garantiu que “só tem que agradecer”.





A fama já rendeu momentos “inesperados” para Morais e Gonzales. Os cearenses foram convidados pelo Tiktok para participarem do Rock in Rio 2022. Segundo Bill, “foi uma experiência única, coisa de louca”.

Bill Morais no Rock in Rio 2022 ao lado do produtor do evento (foto: Reprodução/ Redes Sociais)



O Flamengo também entrou para a brincadeira e convidou os influenciadores para assistirem um jogo no Centro de treinamento presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

As partidas de futebol, que geralmente ocorrem aos sábados e domingos, contam com a participação de Moraes, o narrador e o comentarista Marcos Gonzales. Juntos, eles publicam os jogos em um canal do Youtube.“De vários vídeos que eles fizeram, não imaginava que este iria mudar a minha vida tão rápido”, comentou Bill.





O primo, Josano, também desfruta do meme, com mais de 201 mil seguidores no Instagram. Novos vídeos incomodando Bill foram postados, junto com outros lances emocionantes dos jogos. Como a defesa da cobrança de falta do goleiro Kuh.

Quem é Bill





Aos 40 anos, Bill mora em Betânia, distrito no interior do Ceará, distante quase 300 km da capital, Fortaleza. Segundo informações da TV Verdes Mares, ele é técnico em dois times de futebol amador: o Andrade Esporte, que disputa o torneio municipal, e o Red Bills, das partidas no campinho de terra em Betânia, onde também atua como atacante. Os jogos acontecem na Arena Repê e são organizados por Josiano.





“Ele é bem explosivo, aí eu gosto de provocar ele, porque ele se irrita rápido. Aí eu fico repetindo só para ver ele irritado mesmo”, conta Josiano, explicando de onde surgiu a brincadeira,





Além do futebol, Bill trabalha como vigilante em uma escola. Com a fama repentina, Bill disse que não pode “decidir da noite para o dia” se vai prosseguir com a carreira de influenciador, mas garantiu que vai “prosseguir com esse projeto”.