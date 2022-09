Operação contra lavagem de dinheiro cumpre 43 mandados de busca e apreensão

Segundo as investigações, a quadrilha movimentou milhões de reais (foto: Reprodução/PCDF) Uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro por meio da exploração de jogo do bicho foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta quarta-feira (14/9). Com o objetivo de desarticular a organização criminosa, foram cumpridos cerca de 43 mandados de busca e apreensão, em várias regiões da capital.

Foram alvo da operação integrantes do grupo, desde a direção até as células de contabilidade, de apoio, de assessoria, de gerenciamento, de segurança e de recolhimento de numerário.









De acordo com o apurado até o momento, o líder visitava com frequência o DF para coordenar as atividades de arrecadação e conferir as quantias a serem transferidas para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o chefe do grupo tem uma agência de revenda de veículos utilizada na lavagem de dinheiro.





Na ação chamada de operação Téssera, foram apreendidos bens e valores dos investigados. Além disso, ocorreram prisões em flagrante em razão da apreensão de armas de fogo irregulares. Os mandados foram cumpridos nas regiões administrativas de Águas Claras, Gama, Taguatinga, Samambaia, Guará, Vicente Pires, Riacho Fundo, Paranoá, Ceilândia, São Sebastião, Asa Norte e Cruzeiro, além de nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás.





Em caso de condenação, os envolvidos poderão responder pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e pela contravenção penal de exploração do jogo do bicho. As penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.

O Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado contou com o apoio do Departamento de Polícia Especializada (DPE), do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) e do Departamento de Atividades Especiais (Depate), todos da Polícia Civil, e ainda do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), totalizando cerca de 300 policiais. O nome da operação significa bilhete em latim e faz alusão aos comprovantes de apostas do jogo do bicho.