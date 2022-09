Vídeo: Marquise desaba e causa a morte de cinco pessoas em Pernambuco

Conforme relatos de moradores, a rua estava lotada quando a marquise de uma bomboniere, que estava fechada, desabou (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Cinco pessoas morreram, e nove ficaram feridas, depois do desabamento de uma marquise, nesse domingo (11/9), na cidade de Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco. O acidente ocorreu durante um desfile cívico, no centro do município, para comemorar os 94 anos de emancipação do município.